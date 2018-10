Heute ZDF und ARD zu Gast bei AfD-Diskussion

Die Chefredakteure von ZDF und ARD werden heute zu Gast bei einer AfD-Diskussion sein. Bekanntlich hat die Partei nicht gerade das beste Verhältnis zu den Öffentlich-Rechtlichen.



ARD und ZDF stellen sich heute um 19.00 Uhr AfD-Kritikern in Dresden bei einer Diskussion zum Thema Medien und Meinung. Unter diesem Titel hat der AfD-Kreisverband Dresden die Chefredakteure von ARD-aktuell, Kai Gniffke, und ZDF, Peter Frey, eingeladen.