History stürzt sich mit "El Chapo" ins Kartell

Im Zentrum der Dokumentation "El Chapo - Im Namen des Kartells" steht der Drogenbaron Joaquin Guzmán. Die Doku zeigt der Sender History als deutsche TV-Premiere.



Den Pay-TV-Sender History verschlägt es in eine besonders gefährliche Szene. Drogenbaron Joaquin Guzmán steht im Mittelpunkt der Dokumentation "El Chapo - Im Namen des Kartells". Der Kopf des mexikanischen Sinaloa-Kartells ist für seine illegalen Machenschaften und spektakulären Gefängnisausbrüche bekannt und gehört zu den gefährlichsten und einflussreichsten Drogenbaronen der Welt. Derzeit sitzt er seit Januar 2016 in Haft. Nun entschied ein mexikanischer Richter, dass "El Chapo" an die USA ausgeliefert werden darf.