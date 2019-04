History untersucht Menschenrechte

Das Grundgesetz wird 70 Jahre alt. Das nimmt der Geschichtssender zum Anlass für einen Programmschwerpunkt zum Thema Menschenrechte im Mai auf History und A&E.



Vor 70 Jahren wurde das Grundgesetzes der BRD verkündet. Grund genug für History und den Schwestersender A&E, eine große Auswahl an Sonderprogrammen zu zeigen. Diese beschäftigen sich vor allem mit dem Thema der Menschenrechte.