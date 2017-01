History zeigt Doku-Reihe über Weltuntergang

Eine aufwendig produzierte Doku-Reihe bei History beschäftigt sich mit dem möglichen Untergang der Welt. Zehn apokalyptische Folgen sind im Frühling zu sehen.



Sonnenstürme, Meteoriten, Schwarze Löcher oder Aliens - die Doku-Reihe "Doomsday-Countdown zur Apokalypse" beleuchtet verschiedene Szenarien, die dem Leben, wie wir es kennen, ein Ende bereiten könnten. Ausgestrahlt wird die Serie ab dem 21. März immer dienstags ab 21.50 Uhr in je einstündigen Doppelfolgen bei History.