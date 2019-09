Hofer macht Selfie nach Tagesschau: Instagram-Million geknackt

[UPDATE] Auf Instagram hat die "Tagesschau" mittlerweile mehr als eine Million Follower. Jan Hofer ließ es sich darauf nicht nehmen, nach Abschluss der Donnerstagabend-Ausgabe erst einmal ein Selfie zu machen.



Millionen Zuschauer trauten am Donnerstagabend ihren Augen nicht: Am Ende der 20-Uhr-"Tagesschau" hat Sprecher Jan Hofer im Studio ein Smartphone in die Hand genommen und ein Selfie gemacht. Die "Tagesschau" ist seit knapp vier Jahren mit einem Account bei Instagram vertreten.



In dieser Zeit wurden mehr als 5.200 Beiträge gepostet. Verantwortlich dafür ist ein Social-Media-Team in Hamburg, welches auf eine Mischung aus Fotos, Videos und Stories setzt. Mit nun über einer Millionen Followern zählen die ARD-Nachrichten zu den stärksten deutschen Anbietern von aktuellen Informationsinhalten in dem sozialen Netzwerk.