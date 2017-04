ISS-Raumfahrer erfolgreich zur Erde zurückgekehrt

Nach fast einem halben Jahr im Weltraum sind drei Raumfahrer erfolgreich von ihrer Mission auf der Internationalen Raumstation ISS zurückgekehrt. Die Landung in der Steppe fiel allerdings eher ungemütlich aus.



Mit einer harten Landung in der kasachischen Steppe sind drei Raumfahrer von der Internationalen Raumstation ISS auf die Erde zurückgekehrt. Ihre russische Sojus-Kapsel schwebte an einem rot-weißen Fallschirm herab und setzte mit einem Plumps auf, wie die Fernsehkamera der Raumfahrtbehörden Roskosmos und Nasa am Montag zeigte. Doch dann zerrte kräftiger Wind an dem Fallschirm, der die Kapsel umkippte und sie noch einige Meter über den Boden schleifte.