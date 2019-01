Idealer Bösewicht und Held: Rutger Hauer wird 75 Jahre alt

In mehr als 100 Filmen und Serien spielte Rutger Hauer. Eine Rolle machte ihn für Fans (fast) unsterblich: Der Replikant in "Blade Runner". Es war sein Durchbruch zum Weltstar.



Stahlblaue Augen, scharf geschnittene Gesichtszüge, kantiges Kinn, blondes Haar - so sehen gemeine Bösewichter aus oder edle Helden. Der niederländische Filmstar Rutger Hauer kann beide auf der Leinwand verkörpern und das seit über 50 Jahren. Eines ist Hauer sicher nicht: Ein 0815-Typ, den man schon am Ausgang des Kinos wieder vergessen hat.