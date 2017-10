Im Dezember geht’s wieder los – "Verrückt nach Meer"

50 neue Folgen und 61 Häfen in 36 Ländern bringt die neue Staffel von "Verrückt nach Meer". Sie läuft ab Anfang Dezember im Ersten.



Bereits zum siebten Mal geht "Verrückt nach Meer" auf große Reise, dieses Mal mit gleich zwei Schiffen! Die "Grand Lady" unter dem Kommando von Kapitän Elmar Mühlebach und die "Weiße Lady" unter dem Kommando von Kapitän Morten Hansen stechen gemeinsam in See und steuern mit vielen bekannten und neuen Crewmitgliedern Traumziele an.