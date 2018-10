In Russland verboten – in Europa geehrt

Die Satire "The Death of Stalin" ist als beste europäische Komödie nominiert worden.



Die in Russland verbotene Politsatire "The Death of Stalin - Hier regiert der Wahnsinn" ist als beste europäische Komödie nominiert worden. In dem Film des britischen Regisseurs Armando Iannucci geht es um die letzten Tage des sowjetischen Diktators Josef Stalin und den irrwitzigen Machtkampf nach seinem Tod.