Internationale Operation gegen illegales Fernsehstreaming

Jetzt geht es den Pay-TV-Piraten an den Kragen. Aktuell läuft eine internationale Operation der italienischen Polizei gegen illegale Pay-TV-Streams - auch in Deutschland.



Eine großangelegte Operation gegen das illegale Streamen in Sendungen aus dem Pay-TV im Internet ist gerade in mehreren europäischen Ländern im Gange. Die Aktion betreffe Deutschland, Italien, Bulgarien, Griechenland, Frankreich und die Niederlande, teilte die italienische Polizei am Mittwoch mit.