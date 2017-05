Interview: "Proeuropäischer Geist bei Arte ist lebendig"

25 Jahre nach Sendebeginn hat sich der europäische TV-Kanal Arte etabliert. Herausforderungen gibt es aber auch heute noch. Wo die liegen, erklärt das deutsch-französische Führungsduo Peter Boudgoust und Anne Durupty.



SWR-Intendant Peter Boudgoust ist Präsident von Arte und spricht Deutsch, die Französin Anne Ruptuy ist Vizepräsidentin und spricht Französisch, einen Übersetzer braucht es nicht. Auch das ist Arte. Die Sprache des anderen meistern sie hier alle. Beide sind seit 2016 im Amt.



Arte hat seinen Online-Auftritt gerade überarbeitet. In Deutschland ist das Angebot öffentlich-rechtlicher Sender im Internet sehr umstritten. Ist das in Frankreich auch so?

Boudgoust: In Deutschland hat man immer die Idee vorangestellt, man müsse eine Expansion der Öffentlich-rechtlichen beschränken, ihnen Fesseln anlegen. Die Idee in Frankreich ist gerade umgekehrt. Man sagt, ein öffentlich-rechtliches System ist dann die Finanzierung wert, wenn es erfolgreich ist, wenn es innovativ ist.

Durupty: Die Konkurrenz zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor hat historisch gesehen in Frankreich nicht dieselbe Bedeutung. Wogegen sich private Unternehmen wehren, sind Beschränkungen bei der Werbung. Sie wollen etwa, dass die öffentlichen Unternehmen nur von den Gebühren leben. Dagegen ist das Online-Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender etwas, wogegen sich weder die privaten Sender noch die Presse jemals gewehrt haben.



Sind Streaming-Dienste eine Bedrohung für Arte?

Durupty: Dass weltweite Anbieter wie Netflix existieren, setzt uns zusätzlich unter Druck, im Netz gute Angebote zu machen. Während wir natürlich nicht dieselben Mittel haben wie Netflix.

Boudgoust: Netflix ist in jeder Hinsicht ein Gigant, hat aber auch ein völlig anderes Geschäftsmodell. Es ist ein Angebot für die ganze Welt. Arte hat einen dezidiert europäischen Auftrag.