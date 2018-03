Ist Amazon wertvoller als der Google-Konzern?

Mit 768 Milliarden Dollar wird die Marktkapitalisierung des Konzerns Amazon beziffert. Damit holt sich der Online-Gigant den zweiten Platz im Ranking der wertvollsten börsennotierten US-Unternehmen. Den Google-Konzern hat Amazon damit von Platz 2 verdrängt. Muss Apple als nächstes de Thron freigeben?



Der "Spiegel" warf am Dienstag (20. März) einen Blick auf die Börse. Genauer gesagt auf die Firmen-Riesen aus den USA. Da hat sich nämlich einiges getan: Laut "Spiegel Online" hat Amazon den Google Konzern von Platz zwei der wertvollsten börsennotierten US-Unternehmen gedrängt. Unangefochtener Spitzenreiter sei immer noch Apple.

768 Milliarden Dollar ist laut dem Nachrichtenmagazin die Höhe der Marktkapitalisierung des Konzerns Amazon. In dem Unternehmen wird man sich die Hände reiben, denn das Jahr 2018 läuft bisher gut. So kletterte demnach im bisherigen Jahresverlauf der Aktienkurs bereits um 35 Prozent. Jetzt überholte man mit dem Erfolgskurs Google-Mutter Alphabet (Börsenwert: 763 Milliarden Dollar).



Um das Technologieunternehmen Apple vom Thron zu verdrängen, muss Amazon jedoch noch eine große Schippe drauf packen. Die kalifornische Firma wird derzeit mit 889 Milliarden Dollar in der Börse bewertet. Amazon-Chef Jeff Bezos sollte das jedoch nicht stören. So gab doch das US-Magazin "Forbes" Anfang März bekannt, dass Bezos dem Microsoft-Gründer Bill Gates den Rang als reichster Mensch der Welt abgelaufen hat. Das Vermögen des 54-Jährigen liege demnach bei geschätzten 112 Milliarden Dollar.