Johannes B. Kerner talkt jetzt bei MagentaTV - Starttermin steht

In wenigen Wochen wird es nach rund zehn Jahren Abstinenz ein neues Talkformat mit Johannes B. Kerner geben. Nun hat die Telekom auch den Starttermin für die Magenta-TV-Sendung mit dem wenig bescheidenen "Bestbesetzung" bekanntgegeben.



Der TV-Moderator trifft seine Gäste in der neuen Sendung an deren Wunschorten. Die Gäste verbinden mit diesen Orten individuelle Eindrücke und Erlebnisse. So soll bei "Bestbesetzung" eine besonders Atmosphäre entstehen.