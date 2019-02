Jubiläums-Staffel von "The Biggest Loser" startet

Dieses Wochenende startet die zehnte Staffel der Abnehm-Show "The Biggest Loser" auf Sat.1. Von 50 Kandidaten können sich aber nur 18 für das Camp in Andalusien qualifizieren.



Die 18 qualifizierten Teilnehmer kämpfen ab dem heutigen 3. Februar in den nächsten Shows für mehr Gesundheit, mehr Selbstbewusstsein, mehr Lebensfreude und vor allem natürlich für eine Siegprämie von 50.000 Euro.