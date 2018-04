Jüngste Siegerin aller Zeiten bei "The Voice Kids"

Nur mit der Kraft der Stimme überzeugen: Das ist das Prinzip der Sat.1-Casting-Show "The Voice". Bei der Kids Edition des Formates wurde am Wochenende die jüngste Siegerin in der Geschichte der Sendung gekürt.



Kleine Gesangstalente hatten seit Mitte Februar bei "The Voice Kids" wieder ihren großen Auftritt. Das Format feierte nun sein Staffel-Finale und kürte eine Siegerin. Die zehnjährige Anisa aus Unterfranken hat sich in die Herzen der Zuschauer gesungen und sich so den Gewinn sichern können.