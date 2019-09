Jürgen Prochnow dreht "Opa hat die Schnauze voll"

Jürgen Prochnow steht als eigenwilliger Alter vor der Kamera, der kurz vor seinem 75. Geburtstag aus seinem Alltagsleben flieht.



Der Schauspieler (78, "Das Boot") verkörpert in der TV-Komödie mit dem Arbeitstitel "Opa hat die Schnauze voll" den Mittsiebziger Wilhelm Schürmann. Nach einem kleinen Schwächeanfall und Krankenhausaufenthalt droht ihm der Führerschein-Entzug und die Umsiedlung ins Haus seiner Tochter (Katja Studt), wie das Erste am Freitag mitteilte. Kurzentschlossen haut er ab.



Bei seiner Flucht begegnet ihm der 16-jährige Felix (Marinus Hohmann), der sich ebenfalls aus dem Staub machen will. Schürmann will seinen Mitfahrer eigentlich möglichst bald loswerden, aber der hat nicht vor, sich abschütteln zu lassen. Die Dreharbeiten enden voraussichtlich am 4. Oktober.



Ein Sendetermin steht noch nicht fest. Regie führt Uljana Havemann, die mit dem Roadmovie ihren ersten 90-Minüter inszeniert. Das Drehbuch ist von Nadine Schweigardt.