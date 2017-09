Jugendschützer kritisieren Folterszenen im Tagesprogramm

Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) der Landesmedienanstalten hat im Tagesprogramm des Privatsenders ProSieben Verstöße gegen den Jugendmedienschutz festgestellt.



Der Trailer zur amerikanischen Krimiserie "Gotham" am 1. Januar 2017 um 13.24 Uhr zeigte in kurzen Sequenzen verschiedene Szenen der zweiten Staffel der US-Serie. Im Mittelpunkt standen die Gewaltbereitschaft und Kriminalität der Bewohner Gotham Citys. Neben Polizeieinsätzen, Gefängnisinsassen und Verfolgungsjagden wurden aber auch drastische Gewaltdarstellungen und die verformten sowie verfärbten Augen eines Mannes gezeigt.