KSM jetzt in sechs Kontinenten unterwegs

Das Wiesbadener Filmunternehmen KSM ist weiter auf Expansionskurs. Mit preisgekrönten Eigenproduktionen geht KSM auf sechs Kontinenten an den Start.



Das Filmunternehmen KSM ist mit seinen neuen Eigenproduktionen mittlerweile auf sechs Kontinenten am Start. "Mit zwei unseren erfolgreichsten Eigenproduktionen gehen wir den nächsten Schritt in unserer globalen Ausrichtung", sagt Benjamin Krause CEO der KSM. Dabei sind hochprämierte und aufwendige Eigenproduktionen der KSM in Zusammenarbeit mit Peter Baaten und Norbert Vander.