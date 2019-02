Kabel eins macht noch dieses Jahr mit den "Trucker Babes" weiter

Eine neue Staffel mit den "Trucker Babes" kommt noch 2019. Vorher starten jedoch erst einmal die "Trecker Babes" bei Kabel eins durch.



Kabel eins will bereits vor Ablauf des Kalenderjahres eine neue Staffel seiner "Trucker Babes" auf den Bildschirm bringen. Das sagte eine Sprecherin des Privatsenders am Montag.