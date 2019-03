Kabelnetz von Vodafone ist jetzt volldigital

Vodafone hat die letzte Region, in der noch analoge TV- und Radio-Programme empfangen werden konnten, umgestellt. Das Kabel-Glasfasernetz des Anbieters ist nun voll digitalisiert.



Vodafones Kabelnetz umfasst insgesamt 13 Bundesländer, die nun alle digitalisiert sind. Im Zuge der Volldigitalisierung stellt der Telekommunikationsanbieter seinen Kunden außerdem zurzeit bereits über acht Millionen Gigabit-Glasfaseranschlüsse in 10 Bundesländern zur Verfügung. Bis 2021 sollen es dann mehr als 12 Millionen Anschlüsse im gesamten Kabelnetz sein.