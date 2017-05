"Kampf ums Netz" am Dienstag bei Phoenix

Die sozialen Medien und die Politik stehen unweigerlich in einem Verhältnis zueinander. Wie genau die Netzwerke jedoch die Wahlen beeinflussen, will Phoenix am Dienstag um 10.45 Uhr in einer Reportage herausfinden.



US-Präsident Donald Trump war schon vor seinem Wahlerfolg in den sozialen Medien und vorrangig auf Twitter sehr aktiv. Für Phoenix spricht Reporter David Damschen unter anderem mit dem Kampagnenberater Julius van de Laar aus Barack Obamas Wahlkampfteam. Ebenfalls als Expertin hinzugezogen wurde die Linguistin Elisabeth Wehling von der Berkeley-Universität, um Trumps Sprache im Wahlkampf zu analysieren. Meldungen zu diesem Thema

Während Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft erklärt, warum es so schwierig ist, gegen Hasskommentare im Netz vorzugehen, diskutiert Damschen mit Martin Grill von correctiv. Das Journalisten-Kollektiv arbeitet zusammen mit Facebook in Deutschland daran, Fake News zu erkennen und einzudämmen. Zuletzt erklärt der IT-Experte Sandro Gaycken, wie gefährlich Hacker angesichts der anstehenden Bundestagswahl sind.



Von 10.45 Uhr bis 12.00 Uhr zeigt Phoenix morgen die Reportage "Kampf ums Netz - Politik und soziale Medien".