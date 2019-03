Klassisches TV bleibt beliebter als Streaming

Eine Umfrage belegt: Klassisches Fernsehen wird weiterhin deutlich mehr genutzt als Streamingangebote.



Unter den Erwachsenen lag die durchschnittliche Sehdauer im Oktober insgesamt bei 267 Minuten täglich, teilte die Arbeitsgemeinschaft Videoforschung (AGF) am Mittwoch mit. Die SGF veröffentlichte zum ersten Mal Daten, die auch Youtube einschließen.



Auf das lineare TV entfielen 232 Minuten, auf Youtube 33 Minuten sowie 2 Minuten auf Streamingangebote öffentlich-rechtlicher und privater Sender. Beim Streaming spielt das Smartphone eine wichtige Rolle: Von den täglich insgesamt 35 Minuten Streaming-Nutzung entfallen 21 auf mobile Geräte. Nicht erfasst wurden allerdings Streamingdienste wie Netflix oder Maxdome.