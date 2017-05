Komplettdigitalisierung: "Mutiger Schritt"

Auf der Messe- und Kongressveranstaltung Anga Com in Köln wurde vom Kabelnetzbetreiber Unitymedia gemeinsam mit Vertretern der Landesmedienanstalten der Startschuss für eine Volldigitalisierung im Kabel eingeläutet.



Die Analogabschaltung in den Kabelnetzen von Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg wird von Infrastrukturexperten nicht nur am Rande der Branchenmesse Anga Com derzeit gespannt beobachtet.



Kabelnetz- und Breitband-Experte Dietmar Schickel von DSC in Berlin glaubt im Interview mit der DF-Schwesterpublikation DIGITAL INSIDER an einen Domino-Effekt bei der Analogabschaltung im Kabel: "Wenn in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg eine einigermaßen reibungslose Abschaltung gelingt, dürfte es nicht allzu lange dauern, bis wir auch in den anderen Bundesländern erleben, dass die analoge Abschaltung erfolgt", so Schickel.