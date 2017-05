Kostenloses Internet für EU-Bürger

Dass wir künftig in Krankenhäusern, Büchereien und anderen öffentlichen Plätzen im Internet surfen können und zwar ganz kostenfrei, wollen Vertreter der Europäischen Union (EU) jetzt ermöglichen. Tausende EU-finanzierte Hotspots sind geplant.



Am Montagabend haben sich Vertreter der EU-Staaten, des Europaparlaments und der EU-Kommission in Brüssel darauf geeinigt, dass Bürger der Europäischen Union in Zukunft von freien Internetzugängen profitieren sollen.