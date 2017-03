"Kriegssplitter": Schweizer "Tatort" um Folgen eines Krieges

Die Ereignisse eines Krieges können Menschen auch tausende Kilometer entfernt einholen, wie die Luzerner "Tatort"-Kommissare erfahren müssen. Trotz eines Schusses Erotik schleppt sich "Kriegssplitter" allerdings eher spannungsarm ins Ziel.

Reto Flückiger (Stefan Gubser, kniend) verhaftet einen Verdächtigen (Vladimir Korneev, liegend). Im Hintergrund: Flückigers Kollegin Liz Ritschard (Delia Mayer). Bild: © ARD Degeto/SRF/Daniel Winkler

Kommissar Reto Flückiger (Stefan Gubser) auf der Bettkante einer schönen Frau, und dann geht es erstmal heiß zur Sache. Nanu - im falschen Film? So privat kennt das Publikum den Schweizer "Tatort"-Ermittler gar nicht. Aber die Leiche lässt nicht lange auf sich warten: Als Flückiger kurz drauf mit seiner Evelyn schmusend auf dem Hotelbalkon steht, stürzt ein Mann vorbei in die Tiefe und landet krachend auf einem Autodach.



Von da an geht es etwas schleppend bis ins Ziel. Flückiger und seine Kollegin Liz Ritschard (Delia Mayer) ermitteln redlich, aber so richtig spannend wird es nicht. "Kriegssplitter", an diesem Sonntag (20.15 Uhr) zu sehen, zeichnet Spuren nach, die aus einem hässlichen Krieg fast 4000 Kilometer weiter von Tschetschenien bis nach Luzern führen. Wer klare Gut-und-Böse-Welten mag und am Ende eines Krimis den vollen Durchblick schätzt, wird hier enttäuscht.