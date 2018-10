LG Electronics TVs jetzt mit Google Assistant

Die Marke LG Electronics beginnt damit ihre aktuellen TV-Geräte mit Google Assistant auszustatten. Die Erweiterung wurde bereits auf der IFA angekündigt.



LG lässt den Ankündigung auf der IFA Taten folgen und rüstet seine TV-Geräte mit den smarten Funktionen des Sprachassistenten von Google aus. Die Firmware Upgrades sind automatisch verfügbar und betreffen alle 2018er LG Electronics TV-Geräte mit OLED-, Super-UHD- und UHD-TVs mit webOS 4.0. Dazu gehören etwa die OLED-Modelle B8, C8, E8, G8 und W8, aber auch die Super-UHD-Modelle der Serien SK9500, SK8500, SK8100 und SK8000 sowie eine Vielzahl von weiteren UHD-Geräten.