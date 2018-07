"Late Night Berlin" bekommt zweiten Sendetermin

Um das Format mit Klaas Heufer-Umlauf weiter zu etablieren, strahlt ProSieben die Show nun zwei mal in der Woche aus.



Neben dem regulären Sendetermin am Montagabend soll die Late-Night-Show auch an drei Donnerstagen laufen. Dabei sollen im Fahrwasser der erfolgreichen Musik-Show “The Voice of Germany” weitere Zuschauer gewonnen werden.