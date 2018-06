Lieber Chaos als Alltags-Trott - "Die Hannas" brechen aus

Wenn ein Paar schon so lange zusammen ist, dass Freunde sogar die Namen von beiden verschmelzen, dann kann schon etwas im Argen sein. Davon erzählt ein Comedy-Drama auf Arte.



Hans und Anna haben das, wovon so viele Menschen träumen: eine harmonische Langzeitbeziehung. Die rundlichen Mittdreißiger sind schon seit 15 Jahren glücklich zusammen. So eng, dass die Umwelt sie schon nicht mehr als einzelne Wesen sieht. Durch welche Irrungen und Wirrungen aber auch die harmonischste Beziehung schlittern kann, führt "Die Hannas" von Filmemacherin Julia C. Kaiser vor. Die temporeiche Tragikomödie, die im vergangenen Jahr in den Programmkinos lief, ist an diesem Donnerstag um 23.15 Uhr als deutsche Erstausstrahlung bei dem Kultursender Arte zu sehen.