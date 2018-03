Linux-Kläger zieht Antrag gegen Elektronik-Hersteller zurück

Der umstrittene Linux-Programmierer Patrick McHardy geht vorerst nicht weiter gegen den Elektronik-Hersteller Geniatech Europe GmbH vor.



Der Kläger zog am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht (OLG) Köln seinen Antrag auf Einstweilige Verfügung gegen das Unternehmen aus Herzogenrath bei Aachen zurück. In der Vorinstanz hatte das Landgericht Köln Geniatech noch auf Antrag von McHardy mit einem Ordnungsgeld von 250 000 Euro bedroht, sollte es noch einmal das freie Betriebssystem Linux verbreiten und dabei gegen bestimmte Lizenzbedingungen verstoßen (Aktenzeichen 6 U 162/17).