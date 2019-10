Live bei Nitro: Eintracht Frankfurt in der Euro-League

Das Spiel gegen Vitoria Guimaraes ist bereits die entscheidende Hürde für die Eintracht, um den Anspruch auf das Sechzehntelfinale aufrecht zu erhalten. Nitro überträgt das Spiel in voller Länge.



Vitoria Guimaraes gilt als schwächster Gegner in der Gruppe, dennoch entscheidet ein Sieg oder Niederlage bereits über den Einzug der Eintracht ins Sechzehntelfinale der Europa League. Morgen haben Fans die Möglichkeit, das Spiel live im TV oder per Live-Stream mitzuverfolgen – allerdings nicht überall kostenlos.