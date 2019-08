Luke Mockridge war mit Social-Media-Team im "Fernsehgarten"

Das ZDF wusste, dass Komiker Luke Mockridge zu seinem Auftritt beim "ZDF-Fernsehgarten" mit einem Social-Media-Team anreisen würde. Der 30-Jährige hatte am Sonntag viele Zuschauer unter anderem mit Witzen über alte Menschen verärgert und Buhrufe provoziert.



Sein Verhalten heizte insbesondere auf Twitter Spekulationen über seine Motive an. "Wir waren im Vorfeld darüber informiert, dass Luke Mockridge mit einem Social Media-Team kommt. Das ist nicht unüblich", teilte ZDF-Showchef Oliver Heidemann am Dienstag dazu mit. "Sein Auftritt im "Fernsehgarten" war aber so nicht abgestimmt und hat sowohl die Redaktion als auch Andrea Kiewel völlig überrascht."