Magine TV: Ab sofort alle RTL-Sender und Eurosport in HD

Magine TV strahlt als erster TV-Streaming-Anbieter alle Sender der Mediengruppe RTL Deutschland und Eurosport 1 in HD aus. Die Preise bleiben gleich.



Magine TV bietet ab sofort die Sender RTL, VOX, NITRO, n-tv, SUPER RTL, RTL II, RTLplus, TOGGO plus sowie Eurosport 1 in HD an. Sie finden sich im Senderpaket "Comfort HD" wieder. So sind mit den Sendern der Mediengruppe RTL Deutschland und Eurosport 1 nun alle in Deutschland relevanten Free-TV-Sender und somit insgesamt 40 Sender in High Definition im Senderpaket enthalten.