Magine nun auch mit Eurosport 1 HD

Nachdem man jüngst erst die Verlängerung mit der Telekom-Plattform Entertain TV bekanntgegeben hat, verkündet Discovery Networks nun eine weitere Einigung mit Magine.



Ab sofort kann man via Magine TV Eursport 1 auch in HD sehen. Ähnlich wie in dem am gestrigen Montag verkündeten Deal mit der Deutschen Telekom handelt es sich auch bei der Vereinbarung zwischen Discovery und Magine um eine Verlängerung der bestehenden Verträge.