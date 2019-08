Markt für Unterhaltungselektronik schrumpft um 7,1 Prozent

Der Markt für Unterhaltungselektronik verzeichnet kurz vor dem Start der IFA in Berlin weiter teils kräftige Umsatz-Rückgänge.



Im ersten Halbjahr 2019 ging der Umsatz mit klassischer Unterhaltungselektronik um 7,1 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro zurück, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Hemix-Index hervorgeht. Selbst privat genutzte Telekommunikation verzeichnete demnach einen Rückgang von 4,1 Prozent auf knapp 5,4 Milliarden Euro. "Wir haben schon bessere Situationen gehabt", sagte Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratsvorsitzender der Branchengesellschaft gfu der dpa. Nur privat genutzte IT-Produkte legten leicht um 0,3 Prozent auf rund 3 Milliarden Euro zu.