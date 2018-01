"Marktcheck" zur Todesursache Krankenhauskeime

Jährlich stecken sich in Deutschland mehr als eine Million Patienten mit Krankenhauskeimen an. Die Betroffenen leiden meist ein Leben lang darunter. Morgen widmet sich das SWR-Magazin "Marktcheck" dem Thema Krankenhauskeimen.



Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin lässt in seiner Sendung um 20.15 Uhr Patienten zu Wort kommen, die unter den Infektionen leiden. Wie kann es zu so vielen Erkrankungen, an denen jährlich sogar mehr als 10.000 Menschen in den Krankenhäusern sterben, kommen?