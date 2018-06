Marlen Thieme als Vorsitzende des ZDF-Fernsehrates bestätigt

Marlehn Thieme bleibt Vorsitzende des ZDF-Fernsehrates. Die 61-Jährige wurde am Freitag in Mainz mit großer Mehrheit wiedergewählt, wie das ZDF mitteilte.



Thieme erhielt von den Mitgliedern des Gremiums 45 Ja-Stimmen, fünf Mitglieder stimmten gegen sie, eines enthielt sich. Eine weitere Stimme war ungültig.