Martin Schulz zu Gast im letzten ARD-Sommerinterview

Seine Nominierung zum Kanzlerkandidaten bescherte der SPD einen Höhenflug. Martin gab der am Boden liegenden Partei neues Selbstbewusstsein. Demoskopen sprachen vom "Schulz-Effekt" und der Wechsel im Kanzleramt schien greifbar. Doch ein halbes Jahr später ist die Stimmung merklich abgeflaut.



Mit welchen Themen will Schulz das Ruder herumreißen? Ist Rot-Rot-Grün wirklich ausgeschlossen oder würde Martin Schulz die SPD gar in eine erneute Große Koalition führen? Diesen und weiteren Fragen stellt sich der SPD-Vorsitzende am morgigen Sonntag, den 27. August, im letzten ARD-Sommerinterview. Das Erste strahlt die von Tina Hassel und Thomas Baumann moderierte Sendung um 18.30 Uhr aus.