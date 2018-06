Massive Kritik an Entlassung von TV-Direktorin in Montenegro

Andrijana Kadijas Entlassung als Direktorin des staatlichen Fernsehens im EU-Beitrittsland Montenegro ist auf massive Kritik im In- und Ausland gestoßen.



Die Entlassung "widerspreche der Meinungs und -Medienfreiheit, die «ein fundamentaler Wert der EU ist", kritisierte eine Sprecherin der EU-Kommission. "Die Unabhängigkeit des öffentlichen Fernsehens ist grundlegend für die Demokratie", mahnte auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).