Matthias Schweighöfer ist laut Umfrage der schönste Schauspieler

Schauspieler sind echte Hingucker. Wer der schönste im ganzen Land ist, wollte jetzt die Fernsehzeitschrift "Auf einen Blick" herausfinden. Das Ergebnis: Matthias Schweighöfer ist der Schönste.



Matthias Schweighöfer ist Deutschlands schönster Schauspieler. Das ergab eine repräsentative Umfrage der Fernsehzeitschrift "Auf einen Blick". Das Ergebnis der Umfrage, die vom Institut Emnid durchgeführt wurde, mag viele überraschen. Til Schweiger muss sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben.