Media-Saturn kann russische Verlustfilialen abstoßen

Der Verkauf der russischen Filialen von Media-Saturn rückt näher. Das Unternehmen bleibt aber auf dem schwierigen Markt aktiv.



Für den Elektronikhändler Media-Saturn kommt eine Lösung für sein schwieriges Russland-Geschäft in greifbare Nähe. Die Media-Saturn-Holding befinde sich inzwischen in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem russischen Konkurrenten M.video über den Verkauf ihrer Filialen in dem Land, teilte die Konzernmutter Ceconomy am Donnerstag mit. Man habe eine unverbindliche Einigung über wesentliche Eckpunkte einer möglichen Transaktion erzielt.