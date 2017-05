Medienforum NRW: "Sinnvolle Regulierung sozialer Netzwerke"

Am Dienstag startet im Kölner Congress Centrum Nord neben der Anga Com auch das 29. Medienforum NRW. Im Vorfeld sprach DIGITAL FERNSEHEN mit dem Veranstalter des Medienforums NRW. Jan Lingemann erklärt was sich neben einem modernen Veranstaltungsort noch alles ändert.

Jan Lingemann, Mediencluster NRW GmbH Bild: Mediencluster NRW GmbH

DIGITAL FERNSEHEN: Das 29. Medienforum NRW findet am 30. Mai in der Kölnmesse erstmals im Congress-Centrum Nord statt. Auf was dürfen sich die Teilnehmer 2017 neben den neuen Räumlichkeiten freuen?



Jan Lingemann: Das Medienforum NRW fokussiert sich in diesem Jahr auf besonders brisante medienpolitische Themen wie die Regulierung von sozialen Netzwerken und Medienvielfalt in der digitalen Demokratie. Erstmals präsentieren wir dabei das neue Format "One-on-One", bei dem zwei Experten ihre Positionen kontrovers diskutieren.

Der Kongress startet mit einer gemeinsamen Eröffnungsveranstaltung mit der ANGA COM. Sie steht in diesem Jahr unter dem Titel "Gigabit, 4K und Over the Top: Breitband und Medien in der Disruption". Hierzu diskutieren Dr. Hannes Ametsreiter, CEO Vodafone Deutschland / Mitglied im Executive Committee der Vodafone Group; Niek Jan van Damme, Vorstand Deutschland, Deutsche Telekom AG; Anke Schäferkordt, Geschäftsführerin Mediengruppe RTL Deutschland; Carsten Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung, Sky Deutschland; Lutz Schüler, CEO, Unitymedia; Ronny Verhelst, CEO Tele Columbus Gruppe und Christoph Vilanek, CEO freenet A.G. Diese enge Kooperation mit dem Kongress der ANGA COM hat sich seit 2014 sehr gut bewährt und dazu beigetragen, dass sich die Veranstaltung zu einem unverzichtbaren Treffpunkt für die Breitband- und Medienbranche entwickelt hat, die die Perspektiven beider Branchen in einem konvergenten Gesamtkontext zusammenführt. Dazu hat auch das nachhaltige Engagement des Landes NRW maßgeblich beigetragen, das in den letzten Jahren mit seiner Ministerpräsidentin auf der gemeinsamen Eröffnung beider Veranstaltungen jeweils einen starken und vielbeachteten Impuls für die aktuellen Debatten der Branchen gesetzt hat. Auch in diesem Jahr bieten wir der Branche ein ideales Forum für den Austausch.