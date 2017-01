Medienhüter untersuchen Rolle von Facebook, Twitter und Co.

Die Nachrichtenauswahl, die Interplattformen wie Facebook und Twitter treffen, hat enormen Einfluss auf die Meinungsbildung. Daher wollen die nordrhein-westfälischen Medienhüter die Rolle der Social Media näher beleuchten.



Die Landesmedienanstalt (LfM) NRW will die Rolle von Internetplattformen wie Facebook und Google künftig stärker unter die Lupe nehmen. Die Einhaltung der Grundwerte werde im Internet nicht automatisch gesichert, sagte Prof. Werner Schwaderlapp, Vorsitzender der LfM-Medienkommission, am Dienstag bei der Amtseinführung des neuen LfM-Direktors Tobias Schmid in Düsseldorf. "Wer das bisher noch nicht gemerkt hat, ist spätestens durch die Diskussionen um Facebook und die amerikanische Präsidentschaftswahl darauf aufmerksam geworden."