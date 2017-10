Medienminister verteidigt Vorschläge zum Umbau der ARD

Sachsen-Anhalts Medienminister Rainer Robra hat seine umstrittenen Vorschläge zum Umbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verteidigt.



Ohne grundlegende Reformen gebe es keine Chance, den Rundfunkbeitrag stabil zu halten, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Magdeburger Landtag. Der Gesamtaufwand der Sender müsse deutlich reduziert werden. "Sonst schwindet die Akzeptanz für das öffentlich-rechtliche System weiter." Die bisherigen Vorschläge für Einsparungen reichten nicht aus.