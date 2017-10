Mehrheit für Zusammenschluss von ARD und ZDF

Nach einer Umfrage würde eine Mehrheit der Deutschen den Zusammenschluss von ARD und ZDF befürworten. 54 Prozent der Befragten sprechen sich für eine Fusion aus.



Nach einer im Auftrag der "Welt" durchgeführten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey stimmten nur 40,4 Prozent gegen einen solchen Zusammenschluss. Die größte Zustimmung fand die Idee der Fusion bei den Anhängern der AfD mit 74,9 Prozent.