Medienstudie: Online-Kommentare zunehmend von Hass bestimmt

Medien in Deutschland werden nach einer neuen Studie zunehmend in ihren Internet-Angeboten mit Hasskommentaren von Nutzern konfrontiert.



Verleumdung und Verrohung, Vorwürfe von "Staatsmedien" und "Lügenpresse" seien immer mehr in den Kommentarspalten zu journalistischen Beiträgen im Netz zu finden, heißt es in einer Studie der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde.



Die Studie unter Leitung der Wissenschaftler Stephan Weichert (Hamburg Media School) und Leif Kramp (Universität Bremen) untersuchte dafür die Kommentare zu 16 journalistischen Beiträgen aus den Online-Redaktionen von Deutschlandfunk Kultur, Rheinische Post Online, RTL und "Tagesschau".