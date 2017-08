Mehr Details zum Hacker-Angriff auf HBO

Woche für Woche fiebern "Game of Thrones"-Fans, welche Wendung die Fantasy-Serie als nächstes bringen wird. Hacker sollen nun nach diesem Kronjuwel des Senders HBO gegriffen und zumindest das Drehbuch einer neuen Folge gestohlen haben. HBO ist nicht das erste Opfer.



Hacker haben den Bezahlsender HBO angegriffen ( DF berichtete) und Berichten zufolge unveröffentlichte Folgen der Serien "Room 104" und "Ballers" sowie mutmaßlich das Drehbuch einer "Game of Thrones"-Folge gestohlen. Der Fall werde von der Polizei und Experten für Cybersicherheit untersucht, schrieb der HBO-Vorsitzende Richard Plepler demnach am Montag in einer E-Mail an die Mitarbeiter. Die vierte Folge der siebten "Game of Thrones"-Staffel soll diesen Sonntag erscheinen.



Plepler selbst machte keine Angaben zu den betroffenen Inhalten und schrieb lediglich von einem "gegen das Unternehmen gerichteten Cyber-Vorfall". Bei diesem seien Betriebsinterna gestohlen worden, darunter auch aus dem HBO-Programm. "Jeder Eingriff dieser Art ist für uns alle natürlich störend, erschütternd und beunruhigend", schrieb Plepler.