Mehr Schutz für Minderjährige bei YouTube?

Immer wieder werden Videos und Werbungen von YouTube entfernt, die nicht familienfreundlich sind, obwohl sie sich als solche ausgeben. Die Videoplattform hat nun die Maßnahmen verschärft.



Minderjährige sollen besser vor nicht altersgemäßen Clips auf YouTube und YouTube Kids geschützt werden. Das hat sich die Videoplattform zum Ziel gesetzt, wie sie in einem Blogpost ankündigte. Auf diesem Weg hat YouTube die Maßnahmen verschärft.