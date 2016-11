Merkel: Aktueller Datenschutz-Begriff überholt

Die fortschreitende Digitalisierung und die steigende Datensammelwut der großen Unternehmen sorgt bei Datenschützern für Sorgenfalten. Beim nationalen IT-Gipfel fordern nun jedoch Politiker eine Überarbeitung des Datenschutz-Begriffs.



Die Deutschen müssen in den kommenden Jahren auf dem Weg in eine digitale Gesellschaft von der bisher geltenden Vorstellung von Datenschutz Abschied nehmen. Dies machte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag in Saarbrücken beim 10. Nationalen IT-Gipfel deutlich. "Das Prinzip der Datensparsamkeit, wie wir es vor vielen Jahren hatten, kann heute nicht die generelle Leitschnur sein für die Entwicklung neuer Produkte", sagte sie.