Merkel plädiert für mehr Transparenz bei Internetplattformen

Auf dem Medientage München warnte Bundeskanzlerin Angela Merkel vor der Gefahr für die Meinungsvielfalt, die von den sozialen Medien ausgeht. Zudem forderte sie großen Internetplattformen zur Offenlegung ihrer Algorithmen auf.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, die geheimen Regeln der großen Internetplattformen offenzulegen. Bei den Medientagen München forderte sie am Dienstag, "dass Algorithmen transparent sein müssen, dass (...) man sich als interessierter Bürger informieren kann: Was passiert da eigentlich mit meinem Medienverhalten und dem anderer?"