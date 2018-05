Metz produziert seit 80 Jahren Fernseher

Metz feiert sein 80-jähriges Bestehen. Das deutsche Unternehmen kümmert sich seit 1938 um Produkte, die unterhalten sollen.



Der fränkische TV-Hersteller Metz feiert Geburtstag. Vor 80 Jahren erblickte das Unternehmen von Gründer Paul Metz als "Transformatoren- und Apparatebau Metz" das Licht der Welt. Seit dem produziert man in dem Betrieb Unterhaltungselektronik.